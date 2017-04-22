Atatürk Havalimanı'na bakıma gelen uçak toprak alana çıktı
İstanbul Atatürk Havalimanı´na Birleşik Arap Emirlikleri´nden gelen bir yolcu uçağı, pisti terk ettikten sonra kayarak toprak alana çıktı.
- DHA
Olay saat 15.05´te meydana geldi. Birleşik Arap Emirlikleri´nin Sharjah Havalimanı´ndan kalkan Airbus A340 tipi bir yolcu uçağı, bakım için geldiği Atatürk Havalimanı´na indi. THY Teknik´e ait HABOM Bakım Merkezi´ne doğru taksi yapan uçak kayarak toprak alana çıktı.
Uçağın kurtarılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi´ne ait ARFF ekipleri çalışmalarına başladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.