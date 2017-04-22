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Atatürk Havalimanı'na bakıma gelen uçak toprak alana çıktı

İstanbul Atatürk Havalimanı´na Birleşik Arap Emirlikleri´nden gelen bir yolcu uçağı, pisti terk ettikten sonra kayarak toprak alana çıktı.

  • DHA
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Olay saat 15.05´te meydana geldi. Birleşik Arap Emirlikleri´nin Sharjah Havalimanı´ndan kalkan Airbus A340 tipi bir yolcu uçağı, bakım için geldiği Atatürk Havalimanı´na indi. THY Teknik´e ait HABOM Bakım Merkezi´ne doğru taksi yapan uçak kayarak toprak alana çıktı.
 
Uçağın kurtarılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi´ne ait ARFF ekipleri çalışmalarına başladı.

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