Atatürk Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bazı uçuşların iptal edilmesi, bazılarının ise gecikmeli yapılması nedeniyle yolcular Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Şehirde etkili olan kar yağışı, Atatürk Havalimanı'nda hava trafiğinde aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşu ertelenen ya da iptal edilen yolcuların havalimanındaki bekleyişi sürüyor.

Kontuarların önünde kuyruklar oluştu

Kontuarların önünde oluşan uzun kuyruklar, havalimanı içerisinde yaya trafiğini de zorlaştırıyor. Bazı yolcular kontuarların kenarlarında yere otururken, bazıları da banklarda uyumayı tercih ediyor.

THY seferlerini gerçekleştirmeye devam ediyor

Bu arada, yurt içi ve dışı olmak üzere 640 seferini iptal eden THY, gecikmeli de olsa seferlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

THY çalışanları, seyahat etmek için havalimanında bekleyen yolcularına, kontuarların önüne koydukları yiyecek ve içeceklerden ikram ediyor. Atatürk Havalimanı'nın açık olan 2 pistinde ise operasyonlar devam ediyor.

THY Genel Müdürü Ekşi: İlave seferler planlanacak

Bu arada, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Atatürk Havalimanı'nda 172 çıkış, 209 geliş seferi planlanmıştır. Slot kapasitesine göre ilave seferler de planlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan havalimanında bekleyen bazı yolcular, uçuşların iptal edilmesine veya gecikmeli yapılmasına tepki gösterdi.