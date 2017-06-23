Atina'da ilaçlama helikopteri düştü
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bir helikopterin düşmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Kurtarma ekipleri başkentin 40 kilometre kuzeyindeki bataklık araziye düşen helikopterde iki kişinin cansız bedenine ulaştı.
Kazada yaralanan bir kişinin ise helikopterden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardığı belirtildi.
Zirai ilaçlama amacıyla kullanılan helikopterin elektrik tellerine çarparak düştüğü ifade edildi.
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