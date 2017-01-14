AtlasGlobal Tümen-İstaqnbul uçuşları Mart ayında başlıyor

Tümen’in Roşino Havalimanı Sözcüsü, “Uçuşlar, kapasitesi 164 kişi olan Airbus A 320 araçlarla gerçekleştirilecek“ diye konuştu.



16 Ocak tarihinde Tümen’de bulunan havalimanı kapsamlı yeniden yapılandırmadan sonra açılacak. Değeri yaklaşık 4 milyar ruble olan yeniden yapılandırma sayesinde iç hatlarda yolcuların sayısı 2 kat, dış hatlarda da 4 kat artacak.



Havalimanının kapasitesi saatte 250 kişiden 600 kişiye çıkacağı için Roşino havalimanı her yıl 5 milyon yolcu için hizmet verebilecek.



Havalimanı sözcüsü, yeniden yapılandırma için finansmanın, Tümen Oblastı Belediyesi, Tümen Belediyesi ve Yamalo-nenetskiy Bağımsız Okrug’un ’‘İşbirliği’ programı tarafından sağlandığını bildirdi.



Havalimanın yanında Tümen oblastının yanı sıra Krasnoyarsk ve Novosibirsk gibi diğer bölgelerin hava sahasında güvenliği sağlayacak Hava Trafiği Merkezi de kurulacak.



350 kişinin çalışacağı ve ‘Sibirya kuzeyinin Havacılık’ devlet şirketinin şubelerinin birleştirileceği Merkezin açılışı ise 2017 yılının sonunda planlanıyor.