Atlasglobal ve Air France anlaştı

Atlasglobal ve Air France Ortak Uçuş Anlaşması İmzaladı. Anlaşma, Istanbul – Paris-Charles de Gaulle hattında ortak uçuş ve Atlasglobal ve Air France tarafından gerçekleştirilen 22 ek uçuş imkanı sağlıyor.



Atlasglobal ve Air France 30 Ocak 2017 tarihinde imzaladıkları anlaşma ile güçlerini birleştirdi. İki büyük havayolu şirketi arasında yapılan anlaşmayla Atlasglobal ve Air France yolcularına yeni seyahat imkanları sunuluyor. Atlasglobal yapılan anlaşmayla haftanın her günü olan Paris uçuşlarında sefer sayısını 3’e çıkardı.



Anlaşma kapsamında Atlasglobal yolcuları Paris aktarmalı olarak Biarritz, Bordeaux, Lyon, Marsilya, Montpellier, Nice, Toulouse, Cezayir (Algiers), Fas (Casablanca, Rabat) ve Tunus (Tunis)’a uçabilecek. Air France yolcuları ise İstanbul Atatürk Havalimanı aktarmalı olarak Adana, Antalya, Bodrum, İzmir, Kayseri, Konya, Trabzon, Gürcistan (Tiflis), İran (Tahran), Kuveyt (Kuwait City) ve Birleşik Arap Emirlikleri (Sharjah)’a uçuş gerçekleştirebilecek.



Atlasglobal YKB_Murat Ersoy



Anlaşmaya ilişkin konuşan Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, “Avrupa’nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Air France ile yaptığımız ortak uçuş anlaşmamız Avrupa’da istikrarlı büyüme stratejimizin en önemli adımlarından biri. Air France ile yaptığımız ortak uçuş anlaşması ile haftanın her günü gerçekleştirdiğimiz Paris uçuşlarımızı günde 3 sefere çıkardık. Aynı zamanda uçuş noktalarımıza Paris uzantılı olarak 11 yeni hat ekledik. İş adamları artık istedikleri saatlerde iş seyahatlerini gerçekleştirebilecek, günü birlik Paris’e seyahat edebilecek. Air France ile ortak uçuş başlatmamız Atlasglobal’in uluslararası hizmet standartlarının global ölçekte büyük havayolları tarafından da kabul gördüğünün kanıtıdır. Air France ile işbirliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.



Air France – KLM Kıdemli Başkan Yardımcısı Barry ter Voert ise ortak uçuş anlaşmasına ilişkin şunları söyledi: “Zorlu bir rekabet ortamında Atlasglobal, Air France için İstanbul hattında mükemmel bir ortak. Bu ortaklıkla yolcularımıza Paris – İstanbul hattı üzerinde uygun saatler sunmaya ek olarak Paris-Charles de Gaulle’den global uçuş ağımıza ve Istanbul ötesinde yeni uçuş noktalarına ulaşabilme imkanı sağlıyoruz. Bu anlaşma kapsamında müşteri odaklı ve mükemmel uçuş deneyimi sunan bir ortakla çalışmaktan çok memnunuz.”



Uçuş Saatleri



AF1391: Kalkış – Istanbul Atatürk Havalimanı 07:15, Varış – Paris-Charles de Gaulle 8:55;



KK6033: Kalkış – Istanbul Atatürk Havalimanı 11:50, Varış – Paris-Charles de Gaulle 13:40;



AF1891: Kalkış – Istanbul Atatürk Havalimanı 19:35, Varış – Paris-Charles de Gaulle 21:15.



AF1890: Kalkış – Paris-Charles de Gaulle 12:30, Varış – Istanbul Atatürk Havalimanı 17:55;



KK6034: Kalkış – Paris-Charles de Gaulle 14:30, Varış – Istanbul Atatürk Havalimanı 20:05;



AF1390: Kalkış – Paris-Charles de Gaulle 18:35 Varış – Istanbul Atatürk Havalimanı 00:05.



