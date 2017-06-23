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Atlasglobal, Yekaterinburg-Antalya uçuşlarına başladı

Atlasglobal Yekaterinburg’un Koltsovo Havalimanı’ndan Antalya seferlerine başladığı bildirildi.

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Koltsovo Basın servisinden yapılan açıklamada, Atlasglobal’ın haftada 4 kez Airbus A321 ile sefer yapacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Şu an itibariyle Koltsovo’dan Türkiye’ye Atlasglobal, Türk havayolları, Corendon ve Onur Air olmak üzere 4 Türk şirketinin yanı sıra Uralskiye Avialinii, Rossiya, Azur Air, Nordstar ve VİM Avia şirketleri seferler düzenliyorlar. Havalimanımızın tarihinde şu ana kadar Türkiye seferlerine bu kadar büyük ilgi gösterilmedi. Yılın başından bu yana Yekaterinburg’dan Türkiye’ye 160 bin kişi gitti, bu rakam dış turizmin en elverişli yılı olarak sanılan 2014 yılınınkinden daha yüksektir.“

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