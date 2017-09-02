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ATOR, 'İlk defa bu kadar turist gitti'

Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden (ATOR) yapılan açıklamada, Rusya'dan Türkiye'ye turist akışının bu yıl 2 milyon 350 bin kişiye ulaştığı belirtildi.

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Rus turist sayısı böylece 2015 göstergelerini aştı, 2014'teki rekor düzeye de yaklaştı.

ATOR'dan yapılan açıklamada, “Ağustos ortalarına kadar Türkiye'ye 2.35 milyon Rus turist gitti. Rusya pazarı 2015 hacmini aşarak, 2014 göstergelerine de yaklaştı” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Federal Turizm Ajansı'na göre, 2014'te Türkiye'ye 3.3 milyon Rus turist gelmişti.

Türkiye İstatistik Enstitüsü'ne göre de aynı yıl 4.5 milyon Rus turist Türkiye'ye geldi. 14 Ağustos itibariyle Antalya'ya 6 milyon turist geldi.  Rus turistlerin payı ise yüzde 39 olarak gerçekleşti.

Rakamın yıl sonuna kadar daha da artması ve 2014 rekorunu geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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