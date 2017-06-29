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ATR 42-600S tipi yeni modelini piyasaya sürdü

Fransız üretici ATR, kısa kalkış ve iniş yetenekleri geliştirilmiş ATR 42-600S tipi yeni modelini piyasaya sürmeye başladığını açıkladı.

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Yeni modelin özellikle kısa pistlerde çok verimli olacağının altı çizilen açıklamada uçakların 46 ila 50 koltuk kapasiteli olacağı bildirildi.

Geliştirilen ATR 42-600S tipi uçaklar tam yolcu kapasitesiyle 800 metrelik pistlere iniş-kalkış yapabilecek şekilde tasarlandı.

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