ATR 42-600S tipi yeni modelini piyasaya sürdü

Yeni modelin özellikle kısa pistlerde çok verimli olacağının altı çizilen açıklamada uçakların 46 ila 50 koltuk kapasiteli olacağı bildirildi.
Geliştirilen ATR 42-600S tipi uçaklar tam yolcu kapasitesiyle 800 metrelik pistlere iniş-kalkış yapabilecek şekilde tasarlandı.
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