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Audi'den uçaklara yeni konsept

Audi Endüstriyel Tasarım Ofisi uçak yolcularının daha konforlu seyahat edebilmesi için bir konsept koleksiyon geliştirdi.

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Audi’nin tasarım ofisi olan Audi Endistüriyel Tasarım (Audi Industrial Design), dünyadaki birçok havayolu şirketi için tasarımlar geliştiren SPIRIANT ile birlikte uçak yolcularının özellikle uzun uçuşlarda daha konforlu seyahat etmeleri için farklı koleksiyonlara imza attı.

Bir uçuş klasiği: uyku maskesi

“Smart Comfort” ve “Relax&Recharge” adlı iki koleksiyon kapsamında bulunan özel tasarım bir uyku maskesi. Bu maske, yolcular hangi pozisyonda uyursa uyusun rahat bir şekilde kulaklılarıyla müzik dinlemesini sağlıyor. Uyku maskesi, istenildiğinde saç bandı olarak da kullanılabiliyor.

Elektrikli battaniye ve çorap

Relax&Recharge koleksiyonunda bulunan bir konsept ise, uçuş sırasında uçakta değişen hava sıcaklığından etkilenmemeleri için tasarlandı.

Yolcuların göğsünü ve sırtını kaplayan elektrikli battaniye, USB ile çalışıyor. Yolcuların bu bölgelerini sıcak tutarak, rahatlamalarını ve üşümemelerini sağlıyor.

Diğer tasarım ise, sadece iki hareket ile çoraba dönebilen bir özel kesime sahip bir kumaş parçası.

Aslında Audi ve SPIRIANT tasarımcıları, bu konsept koleksiyonu sadece uçak yolcuları için geliştirmedi.

Bu tasarımlar, aynı zamanda gelecek dönemde günlük hayatımıza girmesi beklenen otonom (sürücüsüz) otomobillerin yolcuları düşünülerek de geliştirildi.

Audi Endüstriyel Tasarım Ofisi Başkanı Andre Georgi’ye göre, uçaklarda olduğu gibi otonom sürüşlü otomobillerde de gelecekte yolcuların konforu ve rahatını düşünüyor olacağız.

Georgi, otonom araçlardaki yolcuların konforu için geliştirilen bu tür koleksiyonların orta ve uzun vadede, Audi modelleri için de geliştirilebileceğini belirtiyor.

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