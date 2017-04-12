Aurora Airlines'ın her geçen gün yolcu sayısı artıyor

Geçen yıla oranla yüzde 10’luk bir artış yakalayan havayolu 2017 ilk çeyreğinde 303 bin 530 yolcu taşıdığı açıklandı.
Filosunda 10 Airbus A319, 11 Bombardier Q400 bulunan havayolu son olarak birer adet, De Havilland DHC-6 ve Bombardier Q400 daha kattığı öğrenildi.
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