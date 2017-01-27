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Austrian Airlines inişte kuş sürüsüne girdi

Austrian Airlines’ın Viyana-Amsterdam seferini yapan uçağı inişte kuş sürüsüne girdi.

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Viyana’dan havalanan Austrian Airlines’a ait A319-100 tipi uçak Schiphol’e son yaklaşmada kuş sürüsüne girdi.

Yaşanan olay sonrasında pilotlar sefere devam etti ve uçak sorunsuz olarak Amsterdam’a teker koydu. Avherald’de yer alan raporda uçağın yoğun bir kuş sürüsüne girdiği belirtildi.

Sefer sonrasında ise uçağın radomunda yaşanan olayın izleri böyle görüntülendi.

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