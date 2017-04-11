Austrian Airlines Viyana-Los Angeles uçuşlarına başladı
Austrian Airlines 10 Nisan’dan itibaren Viyana-Los Angeles uçuşlarına başladığını açıkladı.
Aynı zamanda THY’nin de ittifakta olduğu Star Alliance üyesi ve Lufthansa çatısı altındaki havayolu önceki gün yaptığı ilk uçuşunda yüzde 100 doluluk oranı yakaladığını duyurdu.
Austrian sözcüsü ABD’de Washington, New York, Chicago ve Miami’den sonra batıda ilk noktaları olan Los-Angeles hattında yaklaşık üçte ikisini transfer yolcudan karşılamayı hedeflediklerini, bu konuda güçlü talep gördüklerini açıkladı.
Avusturya, Amerika’ya yapılan uçuşlarda kabin yasaklı ülkeler arasında yeralmıyor.
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