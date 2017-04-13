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Avrupa'lı turistlerin yeni rotası Fas

Fas son yıllarda Avrupalıların yeni rotası oldu. Kazablanka Havalimanı’ndan her gün 150 ila 200 uçak Avrupa’ya havalanıyor.

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Fas’ta yer alan 19 uluslararası havalimanının en ünlüsü olan Kasablanka Havalimanı sadece geçtiğimiz yıl 8 milyon yolcuyu ağırladı.

Kazablanka’da bulunan hava kontrol merkezindeyse bine yakın uçuş denetleniyor.

EuroControl uzmanları Faslı çalışanlarla işbirliği ve yardımlaşma adına sık sık bu kontrol merkezini ziyaret ediyor.

Bu ziyaretlerdeyse yolcu memnuniyetini sağlamak adına veri paylaşımında bulunudukları açıklandı.

Fas, EuroControl oluşumuyla iş birliği yapan tek Avrupa Birliğine dahil olmayan ülke olarak bulunuyor.

Uzmanlar önümüzdeki yıllarda Avrupa uçuşlarının sadece yüzde 11’inin kıtada içinde seyahat edeceğini belirtiyor.

Bu nedenle dünyanın diğer bölgeleriyle daha fazla işbirliğinin önemine dikkat çekiyorlar.

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