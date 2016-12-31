Avrupa'nın en büyük hangarı ziyarete açıldı

Avrupa’nın en büyük hangarlarından olan NAU hangarı onlarca helikopter, uçak ve uçak motoruna ev sahipliği yapıyor.

Ukrturk’te yer alan bilgilere göre, dünyada kalan 1929 üretimi son ANT-7, AN-2 gibi efsane uçakların yanı sıra, helikopterler ve 15 bin beygir gücündeki dünyanın en güçlü uçak motorlarının görülebileceği hangara özel turlar düzenleniyor.



90 UAH ve 70 UAH (öğrenciler) bilet fiyatı olan tur 1,5 saat sürüyor.