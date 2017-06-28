Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Avustralya'da tarlaya küçük uçak düştü

Avustralya'nın Mount Gambier kenti yakınında tarlaya düşen küçük uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avustralya'da uçak düştü! 3 ölü


Güney Avustralya Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada,  bir uçağın Mount Gambier yakınındaki Suttontown bölgesinde henüz belirlenemeyen  nedenle düştüğü duyuruldu.

Tarlaya düşen tek motorlu Tobago tipi uçakta bulunan 3 kişinin  hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olayda ölenlerin kimlik bilgilerine  yer verilmedi.

Açıklamada, Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosunun olayla ilgili  soruşturma başlattığı ifade edildi.

Bir ay içinde ikinci kaza

Güney Avustralya eyaleti Renmark kenti yakınında 30 Mayıs'ta da bir  uçak düşmüştü. Kazada, uçakta bulunan biri pilot 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Elazığ kırsalında 1 terörist öldürüldü

Elazığ kırsalında 1 terörist öldürüldü

Şaşkına çeviren hatalar

Şaşkına çeviren hatalar

Evde para saklanabilecek yerler

Evde para saklanabilecek yerler

Dinar'da tütsülenen balıklar Avrupa sofralarında

Dinar'da tütsülenen balıklar Avrupa sofralarında

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA