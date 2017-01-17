Ay’da yürüyen son astronot Eugene Cernan hayatını kaybetti
Ay’da yürüyen son insan olan emekli astronot Eugene Cernan hayatını kaybetti.
NASA’dan yapılan açıklamada, ABD’li eski astronot Cernan'ın 82 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Apollo 17’nin komutanı olan Cernan, ABD’nin Ay’a düzenlediği son insanlı misyonda görev almıştı.
Kariyeri boyunca uzayda 566 saat, 15 dakika geçiren Cernan, Ay yüzeyinde de toplamda 73 saatten uzun bir süre bulunmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.