Azerbaycan, Ermenistan İHA'sını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracının vurularak düşürüldüğünü açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, cephe hattının Terter bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracının vurularak düşürüldüğü belirtildi.
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