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Azerbaycan, yine Ermenistan İHA'sı düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,  Azerbaycan-Ermenistan cephe hattının Terter bölgesinde, Azerbaycan mevzileri üzerinde uçan Ermenistan'a ait insansız hava aracının özel yöntemle düşürüldüğü  bildirildi.

Bakanlık, bu sabah da sınırdan sızma girişiminde bulunan Ermeni keşif  birliğinin pusuya düşürüldüğünü duyurmuştu.

Çıkan çatışmada Ermeni birliklerin kayıp vererek geri çekildiği,  Azerbaycan ordusundan da bir askerin kaybolduğu belirtilmişti.

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