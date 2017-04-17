B737-8 Max Batik Malezya renklerine boyandı
Boeing’in tek koridorda üğrettiği en yeni modeli olan ve havayollarının yoğun ilgisini çeken B737-8 Max’in ilk kullanıcılarından biri daha belli oldu.
Batik Malezya, Boeing’in en yeni serisini fiosuna kattı.
Malezyalı havayolunun Boeing’in teslimat merkezi Seattle’da yeni renklerinde görüntülendi.
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