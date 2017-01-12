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B.A. Ekonomide yiyecek ve içeceği kaldırdı

İngiltere'nin bayrak taşıyıcısı British Airways ekonomi sınıfında uçan yolcularına ücretsiz yiyecek-içecek sunumuna son verdi.

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Şirketin business class yolcularınaysa ücretsiz ikrama devam edeceği öğrenildi.

Yeni uygulamada ücretleri belirlenen yiyecekler arasında cips ve çikolata en ucuz olarak göze çarptı. Her biri için 1 pound alınacak.

Kahve ve çayın fiyatı ise 2,50 pound olarak belirlendi. Şirket ayrıca ödemeler için de nakit para kabul edilmeyeceğini açıkladı.

İngiliz medyası British Airways'in EasyJet, Ryanair gibi her şeyden tasarruf eden düşük bütçeli havayollarından bir farkı kalmadığını yazdı.

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