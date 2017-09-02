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BA uçağı Ankara'ya acil indi

British Airways'in Londra-Bangkok seferini yapan uçağı Ankara Esenboğa'ya acil indi.

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31 Ağustos günü Londra'dan kalkan BA9 sefer sayılı B777-200ER tipi uçak karadeniz üzerindeyken, uçakta bulunan bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Ankara Esenboğa'ya yöneldi.

Uçak Esenboğa'ya sorunsuz inerken, hasta yolcunun bırakılmasının ardından BA uçağı Bangkok seferini tamamladı.
 

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