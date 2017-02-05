BA'de kabin görevlileri 6 gün grev yapacak
İngiliz havayolu şirketi British Airways’de kabin çalışanları bugünden itibaren greve gidiyor.
Ücret artışı konusunda şirket yöneticileriyle uzlaşamayan sendika 6 günlük grev kararı aldı.
Londra’dan yapılacak seferlerin sadece yüzde 1’inin etkileneceğini açıklayan havayolu firması yolculara güvence verdi.
2 bin 500’ü aşkın kabin görevlisinin greve katılması bekleniyor.
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