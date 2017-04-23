Bahar Avrupa’nın orta ve kuzeyine uğramadı
Bu hafta Dondurucu soğuk hava dalgasının etkisine giren bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok altına düşerken Rusya, Ukrayna, Almanya, Sırbistan, Polonya ve Romanya’da yer yer kar yağışı görülüyor.
Romanya’da hızı saatte 70 kilometreyi bulan dondurucu rüzgarlar yaşam şartlarını zorlaştırıyor. Sıcaklıklar sıfırın altına inerken dağlarda kar yağışı etkisini gösteriyor.
Ukrayna’nın doğusunda kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, ülkenin ikinci büyük kenti Harkov’da ağaçlar ve elektrik direkleri yağan karın ağırlığından devrildi. Kentte binlerce ev elektriksiz kaldı.
Horkov’lu bu kamyon şöförü 70 yaşına kadar Nisan ayında böyle bir hava durumu görmediğini söyledi.
İsviçre’de ise iki günde kalınlığı 20 santimetreye varan kar yağışı gerçekleşti. Donduru soğuklar çiftçileri endişelendirir durumda.
Soğuk hava dalgası önümüzdeki haftanın ortalarına kadar etkili olmayı sürdürecek.
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