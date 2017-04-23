Bahar Avrupa’nın orta ve kuzeyine uğramadı Bu hafta Dondurucu soğuk hava dalgasının etkisine giren bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok altına düşerken Rusya, Ukrayna, Almanya, Sırbistan, Polonya ve Romanya’da yer yer kar yağışı görülüyor.