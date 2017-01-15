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Bakan Zeybekçi'den yeşil pasaport müjdesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ihracatçı şirketlere hususi (yeşil) pasaport vereceklerini hatırlatarak, 'En kısa sürede belki ocak bitmeden de bu sistem devreye girmiş olacak.' dedi.

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Zeybekci, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının ihracatçıya yeşil pasaport verilmesine ilişkin çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirtti.

Uygulamanın kısa sürede hayata geçeceğini anlatan Zeybekci, ihracatçıların "memurların yararlandığı bu imkandan devlete hizmet eden ihracatçılar neden yararlanamıyor" şeklinde eleştirilerde bulunduklarını ve her platformda yeşil pasaport talep ettiklerini söyledi.

İhracatçıyı desteklemek için bu kararı aldıklarını ifade eden Zeybekci, uygulamaya yönelik prosedürlerin devam ettiğini aktardı. Zeybekci, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 16-17 bin mal ve hizmet ihraç eden ihracatçılarımıza, belirlediğimiz bazı şirketlerimize yeşil pasaport vereceğiz. Şirket bunu hangi personeline kullandırırsa... Son 3 yılda yıllık ortalama ihracatı 1-10 milyon dolar arasındaki ihracat şirketlerimize 1, 10-25 milyon dolar arasındakilere 2, 25-50 milyon dolar arasındakilere 3, 50-100 milyon dolar arasındakilere 4, 100 milyon doların üzerindekilere 5 yeşil pasaport hakkı verilecek. Takip ediyoruz. En kısa sürede, belki ocak bitmeden de bu sistem devreye girmiş olacak inşallah."

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