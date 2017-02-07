Son Dakika Haberleri E-gazete 7Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

BA'nin uçağı Billund Havaalanı'nda pistten çıktı

British Airways’in Danimarka Billund seferini yapan uçağı iniş sonrası pistten çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Londra Heathrow’dan kalkan BA804 sefer sayılı A319 tipi uçak Billund’a iniş sonrasında pistten çıktığı belirtildi.

Uçağın Billund Havalimanı’na sorunsuz indiği, sonrasında taksi yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisi verildi.

Yaşanan kazada yaralanan olmadığı belirtilirken, uçağın pistten çekilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

British Airways'ten yapılan açıklamada, uçağın meydana sorunsuz indiği ancak sonrasında taksi esnasında yaşadığı teknik bir sorundan dolayı pistten çıktığı belirtilirken, yolcuların ise merdivenler aracılığıyla uçaktan tahliye edildiği belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bahçeli: CHP,HDP,PKK,FETÖ evet dedik diye bize saldırıyor

Bahçeli: CHP,HDP,PKK,FETÖ evet dedik diye bize saldırıyor

Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!

Diriliş Ertuğrul'da beklenmeyen ayrılık!

Geçmişin internet görevini gören seyyar kütüphaneler

Geçmişin internet görevini gören seyyar kütüphaneler

Şehit annesinden hudut kartallarına nazar boncuklu atkı

Şehit annesinden hudut kartallarına nazar boncuklu atkı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA