BA'nin uçağı Billund Havaalanı'nda pistten çıktı

Londra Heathrow’dan kalkan BA804 sefer sayılı A319 tipi uçak Billund’a iniş sonrasında pistten çıktığı belirtildi.

Uçağın Billund Havalimanı’na sorunsuz indiği, sonrasında taksi yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisi verildi.

Yaşanan kazada yaralanan olmadığı belirtilirken, uçağın pistten çekilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

British Airways'ten yapılan açıklamada, uçağın meydana sorunsuz indiği ancak sonrasında taksi esnasında yaşadığı teknik bir sorundan dolayı pistten çıktığı belirtilirken, yolcuların ise merdivenler aracılığıyla uçaktan tahliye edildiği belirtildi.