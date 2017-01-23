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Bell AH-1Z Viper tarlaya acil indi

Amerikan Donanmasına ait Bell AH-1Z Viper modeli helikopter çiftlik yoluna acil indi.

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Edinilen bilgilere göre, Okinawa’da yer alan Uruma City’de yaşanan olayda teknik bir arızadan dolayı helikopterin çiftlik yakınındaki yola acil indiği bildirildi.

Olay sırasında kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, Japon poliside olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Helikopter bulunduğu yerde tamir edilirken, sorun giderildikten sonra kalkış yaptığı üsse dönmek için tekrardan havalandı.

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