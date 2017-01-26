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Beþiktaþ uçaðý kar nediyle rotarlý kalktý

Türkiye Kupasý maçý için Kayseri'ye hareket edecek olan Beþiktaþ, hava þartlarý nedeniyle Sabiha Gökçen Havaalaný'nda beklemeye geçti.

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Ziraat Türkiye Kupasý'nda Kayserispor ile deplasmanda karþýlaþacak olan Beþiktaþ uçaðý, kötü hava þartlarý nedeniyle henüz kalkýþ yapamadý.

Sabiha Gökçen Havaalaný'nda bekleyen siyah beyazlý kafile Kayseri'den gelecek habere göre hareket edecek.

Kayseri'deki yoðun kar yaðýþý nedeniyle uçaðýn iniþ yapamama ihtimali bulunduðu, bu yüzden siyah beyazlý kafilenin Adana'ya zorunlu iniþ yapabileceði öðrenildi.

Ýstanbul'da bekletilen uçaðýn nereye iniþ yapacaðý havadayken belli olacak. Beþiktaþ takýmý Adana'ya inerse Kayseri'ye otobüsle hareket edilecek.

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