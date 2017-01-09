Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Bilal Ekşi, 'AHL'yi uçuşlara kapattık'

İstanbul’un yaşadığı olumsuz hava koşullerı nedeniyle THY Atatürk Havalimanı’ndan yapılan uçuşlarını saat 18.00’a kadar durdurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Son dakika gelişmesini sosyal medya üzerinden duyuran THY Genel Müdürü Bila Ekşi, “Atatürk Havalimanı’nda aşırı kar yağışı ve düşük görüş şartları nedeniyle 18.00’a kadar seferlerimizi kurallar gereği geçici olarak durdurduk” dedi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani hayatını kaybetti

İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani hayatını kaybetti

Karla kaplı İstanbul havadan görüntülendi

Karla kaplı İstanbul havadan görüntülendi

Avustralya'nın her yeri vahşi kedilerle doldu

Avustralya'nın her yeri vahşi kedilerle doldu

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA