Bilal Ekşi, 'AHL'yi uçuşlara kapattık'
İstanbul’un yaşadığı olumsuz hava koşullerı nedeniyle THY Atatürk Havalimanı’ndan yapılan uçuşlarını saat 18.00’a kadar durdurdu.
Son dakika gelişmesini sosyal medya üzerinden duyuran THY Genel Müdürü Bila Ekşi, “Atatürk Havalimanı’nda aşırı kar yağışı ve düşük görüş şartları nedeniyle 18.00’a kadar seferlerimizi kurallar gereği geçici olarak durdurduk” dedi.
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