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Bilal Ekşi'den performans paylaşımı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Cumartesi günü için THY’nin performans bilgilerini paylaştı.

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Ekşi yaptığı açıklamada, Cumartesi günü 162 binden fazla yolcunun 1.159 sefer ile %86’lık zamanında kalkışla misafir edildiğini belirtti.

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