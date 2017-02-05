Bilal Ekşi'den performans paylaşımı
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Cumartesi günü için THY’nin performans bilgilerini paylaştı.
Ekşi yaptığı açıklamada, Cumartesi günü 162 binden fazla yolcunun 1.159 sefer ile %86’lık zamanında kalkışla misafir edildiğini belirtti.
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