Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Bir Türk Havayolu Ukrayna'da temsilcilik açıyor

Türkiye merkezli bir hava yolu şirketinin Ukrayna’da temsilcilik açmaya hazırlandığı bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ukrtürk’ün derlediği Finance.ua’nın haberine göre, Avrupa İşadamları Derneği (EBA) temsilcileri ile bir araya gelen Ukrayna Altyapı Bakanı Vladimir Omelyan, bir Türk hava yolu şirketinin Ukrayna’da temsilcilik açmaya hazırlandığını söyledi.

Habere göre, ‘şu anda bir Türk hava yolu şirketi ile Ukrayna’da  temsilcilik açmaya ve iç hat uçuşları gerçekleştirmeleri üzerine çalışıyoruz’ diye konuşan Bakan Omelyan, şirket hakkında bilgi vermedi.

Daha önce Forbes Dergisi’ne konuşan Bakan Vladimir Omelyan, ‘Ukrayna’da 5 – 7 uçaklık bir şirket açma konusunda potansiyel yatırımcılarla görüşmelerimiz sürüyor’ açıklamasında bulunmuştu.

2014 yılında Atlasglobal, Atlas Jet Ukrayna ismi ile Ukrayna’da temsilcilik açmış ve 2015 yazında Kiev ile Lviv şehirleri arasında uçuş gerçekleştirmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Muhalefetin güçler ayrılığı ile alakalı ileri sürmüş olduğu tezin, hakikat payı yoktur

Erdoğan: Muhalefetin güçler ayrılığı ile alakalı ileri sürmüş olduğu tezin, hakikat payı yoktur

Diriliş Ertuğrul'da 76. bölümde kim ölecek?

Diriliş Ertuğrul'da 76. bölümde kim ölecek?

Bu mesleği yapanlar grip olmuyor

Bu mesleği yapanlar grip olmuyor

Cizre'den başlayıp Hatay'da sona erecek! 367 kilometresi tamamlandı

Cizre'den başlayıp Hatay'da sona erecek! 367 kilometresi tamamlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA