Bir Türk Havayolu Ukrayna'da temsilcilik açıyor

Ukrtürk’ün derlediği Finance.ua’nın haberine göre, Avrupa İşadamları Derneği (EBA) temsilcileri ile bir araya gelen Ukrayna Altyapı Bakanı Vladimir Omelyan, bir Türk hava yolu şirketinin Ukrayna’da temsilcilik açmaya hazırlandığını söyledi.



Habere göre, ‘şu anda bir Türk hava yolu şirketi ile Ukrayna’da temsilcilik açmaya ve iç hat uçuşları gerçekleştirmeleri üzerine çalışıyoruz’ diye konuşan Bakan Omelyan, şirket hakkında bilgi vermedi.



Daha önce Forbes Dergisi’ne konuşan Bakan Vladimir Omelyan, ‘Ukrayna’da 5 – 7 uçaklık bir şirket açma konusunda potansiyel yatırımcılarla görüşmelerimiz sürüyor’ açıklamasında bulunmuştu.



2014 yılında Atlasglobal, Atlas Jet Ukrayna ismi ile Ukrayna’da temsilcilik açmış ve 2015 yazında Kiev ile Lviv şehirleri arasında uçuş gerçekleştirmişti.