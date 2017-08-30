BM yardım uçağı Sudan'da inişte yandı
Güney Sudan'da Antonov AN26B tipi kargo uçağının iniş esnasında alev aldığı belirtildi.
Edinilen bilgilere göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği adına malzeme taşıdığı öğrenilirken, Güney Sudan'daki Maban Havaalanı'na indikten sonra uçağın pistte kaydığı ardından da alev aldığı açıklandı.
Coco Travel'a ait olduğu öğrenilen 1982 yapımı uçağın büyük bir bölümü yanarken, uçaktaki mürettebatın hafif yaralarla kazadan kurtuldukları ve can kaybı olmadığı belirtildi.
Uçaktaki malzemelerin ise tamamının yandığı açıklanırken, kaza günü bölgede yoğun yağış olduğu da rapor edildi.
Coco Travel'a ait olduğu öğrenilen 1982 yapımı uçağın büyük bir bölümü yanarken, uçaktaki mürettebatın hafif yaralarla kazadan kurtuldukları ve can kaybı olmadığı belirtildi.
Uçaktaki malzemelerin ise tamamının yandığı açıklanırken, kaza günü bölgede yoğun yağış olduğu da rapor edildi.
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