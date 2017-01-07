Boeing 2016 yılında en büyük rekorunu kırdı
Boeing 2016 yılında, çeşitli uçak programlarında önemli kilometre taşları gerçekleştirmesinin yanı sıra, ticari teslimatta yüksek rakamlar elde etti.
Boeing, 2016 yılında toplamda 748 adet ticari uçak teslimatı gerçekleştirdi.
Boeing, liste fiyatı toplamda 94,1 milyar $ olan 668 adet net sipariş aldı. Yıl sonunda bekleyen iş tutarı ise 5.715 adet henüz yerine getirilmemiş siparişlerden oluşuyor.
Uçak geliştirme programları, 2016 yılında ilerleme kaydetmeye devam etti. 2016 yılının önemli kilometre taşları arasında 737 MAX’in ilk uçuşu, Everett Washington’daki 777X Kompozit Kanat Merkezi’nin açılışı ve 787-10’un son montajına North Charleston Güney Karolina’da başlanması yer alıyor.
Programlara göre 2016 yılına ait siparişler, teslimatlar ve henüz yerine getirilmemiş siparişler aşağıdaki tabloda yer almakta:
|Aile
|
Brüt Siparişler
|
Net Siparişler
|
Teslimatlar
|
Yerine Getirilmemiş Siparişler
|
737
|
701
|
550
|
490
|
4.452
|
747
|
18
|
17
|
9
|
28
|
767
|
26
|
26
|
13
|
93
|
777
|
23
|
17
|
99
|
442
|
787
|
80
|
58
|
137
|
700
|
Total
|
848
|
668
|
748
|
5.715
ng.com/commercial/#/orders-deliveries sayfasından erişim sağlayabilirsiniz.
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