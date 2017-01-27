Boeing 2016'ın son üç ay verilerini açıkladı

Boeing, üretim programları ve hizmetlerinin güçlü bir şekilde yerine getirilmesinin sonucu olarak, 23,3 milyar dolar seviyesindeki dördüncü çeyrek gelirini, GKGMİ hisse başına 2,59 dolarlık kazancını ve (GKGMİ dışı) hisse başına 2,47 dolarlık esas kazancını açıkladı.



Şirket bazında artmakta olan güçlü ticari teslimatlar ve hizmetlerin yansımalarıyla tüm yıla ilişkin kazanç 94,6 milyar dolar oldu.



GKGMİ hisse başına kazançta 7,61 dolara, (GKGMİ dışı) hisse başına kazançta ise 7,24 dolara ulaşıldı.



2017 beklentisi GKGMİ hisse başına kazancı 10,25 ila 10,45 dolar, (GKGMİ dışı) hisse başına kazancı 9,10 ila 9,30 dolar arası olarak belirlenmiştir. Kazanç beklentisi, 760 ila 765 arası ticari teslimat artışı ile 90,5 milyar dolar ila 92,5 milyar dolar arasında gerçekleşti.



Faaliyet nakit akışının tahmini olarak 250 milyon dolar artarak 10,75 milyar dolara yükselmesi, sermaye masraflarının ise tahmini 300 milyon dolar azalarak 2,3 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.Yönetici Genel Başkan CEO Dennis Muilenburg, “Güçlü bir dördüncü çeyrek faaliyet performansı ve stratejik bir odaklanma ile yüzüncü yılımızda uzay ve havacılık pazarındaki önderliğimizi daha da genişlettik ve Boeing’i ikinci yüzyılında devamlı büyüme ve başarı sağlayacağı konuma getirdik. Sektöre ticari uçak teslimatlarında art arda 5 yıl boyunca liderlik ettik. Savunma, uzay ve hizmet alanlarında başarılı satışlar gerçekleştirdik, yeniliklere ve insana yatırımı destekleyen rekor faaliyet nakit akışını yarattık ve hissedarlara önemli geri dönüşler sağladık. İleriye dönük olarak; yeni entegre hizmetler birimimizi güçlendirerek ve müşterilerimize, hissedarlarımıza ve çalışanlarımıza daha iyi hizmet vermek için büyümekte olan küresel uzay ve havacılık sektöründe daha da büyük bir pay edinerek, 500 milyar dolarlık geniş ve çeşitli sipariş rezervlerimizden yükselen bir nakit ve karlılık değeri elde edebilmek için verimliliği ve program yönetimini hızlandırmakta kararlıyız” diye konuştu.



Çeyrek dönem içerisinde, şirket 500 milyon dolar değerinde 3,7 milyon hissenin yeniden alımını yaptı ve temettü olarak 672 milyon dolar ödedi.



Çeyrek dönemdeki faaliyet nakit akışı; sabit faaliyet performansı, disiplinli nakit yönetimi ve az da olsa harcamaların ve gelirlerin zamanlamalarının da etkisiyle 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Tüm yıl süresince, şirket 7 milyar dolar değerindeki 55,1 milyon hissenin yeniden alımını gerçekleştirdi ve temettü olarak 2,8 milyar dolar ödedi.



Güçlü nakit yaratımına ve şirketin beklentilerine bağlı olarak, Aralık ayında hisse yeniden alım programı Yönetim Kurulu tarafından 14 milyar dolara yükseltildi ve bu karar çeyrek bazındaki temettüyü %30 oranında yükseltti. Hisseye ilişkin yeniden alımların önümüzdeki 24 ya da 30 aya kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor.



Çeyrek dönemin başlangıcındaki 9,7 milyar dolarlık menkul kıymetlerdeki nakit ve yatırımlar toplamı, çeyrek dönemin sonunda 10 milyar dolara yükseldi. Borçlar, yeniden ödenmeleri sebebiyle çeyrek dönemin başındaki rakamdan 10 milyar dolara geriledi.



Şirkete ait toplam rezervler, çeyrek dönemin başında 462 milyar dolar iken, çeyreğin sonunda 473 milyar dolara yükseldi.



Bu rakam, çeyrek dönem boyunca alınan 32 milyar dolarlık net siparişi de kapsamakta.



Alt Birim Sonuçları



Ticari Uçaklar



Ticari Uçakların dördüncü çeyrek geliri, planlanandan daha yüksek teslimat hacmi ile 16,2 milyar dolara yükseldi.



Teslimat karması, düşük AR-GE ve yüksek performansa ek olarak, daha önce belirlenen değişiklilerin uçağın ön yapım sürecine dahil edilmesi ile gerçekleşen KC-46 Tanker programındaki 243 milyon dolar ön vergi ödemesinin kısmi telafi yansıması ile birlikte dördüncü çeyrek faaliyet kârı yüzde 9,1’di.



Bu çeyrek dönem içerisinde Boeing, 500’üncü 787 Dreamliner uçağının teslimatını gerçekleştirdi ve ilk 787-10 uçağının son montajına başladı.



737 programı, GE Capital Aviation Services tarafından verilen 75 adet 737 MAX 8 ve SpiceJet şirketinin 100 uçak siparişi dahil, 737 MAX için toplamda 3.600’den fazla sipariş almıştır.



Ticari Uçaklar, çeyrek dönem süresince 288 net sipariş almıştır. Rezervler 416 milyar dolar değerindeki yaklaşık 5.700 uçak ile gücünü korudu.



Savunma, Uzay ve Güvenlik (BDS)



Savunma, Uzay ve Güvenlik (BDS)’in dördüncü çeyrekteki geliri 6,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.



BMA’da KC-46 Tanker program için 69 milyon vergi öncesi ödeme yansımasıyla dördüncü çeyrek faaliyet kârı yüzde 11,8 olarak gerçekleşti.



Yüzde 11,0’lik faaliyet karı ile birlikte, Boeing Askeri Uçakların (BMA)’ın düşük planlanmış teslimat karmaları sonucu dördüncü çeyrekteki geliri 2,6 milyar dolar oldu.



Bu çeyrek süresince, F-15 ve F/A-18 savaş jetleri ve Chinook ve Apache helikopterlerinin satışları ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandı ve kontrat görüşmelerinden önce ABD’ye yabancı askeri satış sürecinin son kısmına erişmiş oldu.



Ağ ve Uzay Sistemleri (N&SS), faaliyet karlılığı yüzde 8,7 olan daha düşük uydu hacmi sonucu dördüncü çeyrekteki geliri 1,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu süreçte, sekizinci Genişbant Küresel SATCOM uydusu geliştirilmiş dijital yük kapasitesiyle fırlatıldı.



Küresel Hizmet ve Destekler (GS&S) düşük hacimli Uçak Modernizasyonu ve Tedariği sonucu dördüncü çeyrek geliri 2,4 milyar dolar oldu.



Faaliyet kârı, kontrat karması yansımasıyla yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Bu çeyrek dönem süresince, GS&S tarafından 14 NATO Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Sistemi (AWACS) uçağından ilkine dijital kokpit geliştirme çalışmaları tamamlandı.



Şirketin 2017 yılına ilişkin beklentileri şirket genelinde süregelen güçlü performansı yansıtmakta.



2017 Mali Görünüm 2017 (Hisse başı veri hariç, milyon dolar) The Boeing Company Gelir $90,5 – 92,5 GAAP Hisse Başı Kazancı $10,25 – 10,45 Hisse Başı Esas Faaliyet Kazancı* $9,10 – 9,30$ Faaliyet Nakit Akışı ~$10,75 Ticari Uçaklar Teslimatlar 760 - 765 Gelir $62,5 – 63,5 Faaliyet Karı %9,5 – 10,0 Savunma, Uzay ve Güvenlik Gelir Boeing Askeri Uçaklar ~$11,5 Network ve Uzay Sistemleri ~$7,0 Küresel Hizmet ve Destekler ~$10,0 Toplam BDS Geliri $28,0 – 29,0 Faaliyet Karı Boeing Askeri Uçaklar ~%12,0 Network ve Uzay Sistemleri ~%9,0 Küresel Hizmet ve Destekler >%12,5 Toplam BDS Faaliyet Karı ~%11,5 Boeing Capital Portföy Büyüklüğü Sabit Gelir ~$0,3 Vergi Öncesi Kazançlar ~$0,05 Araştırma Geliştirme ~ $3,6 Anapara Harcamaları ~ $2,3 Emekli Maaşı Harcamaları 1 ~ $0,7 Geçerli Vergi Oranı ~% 32,0