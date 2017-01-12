Boeing yeni fiyat listesini açıkladı
Avrupalı yolcu uçağı imalatçısı, modellerinin 2017 liste fiyatını açıkladı.
Bir yıl öncesine göre ortalama yüzde 2 artış yapılan fiyatlarda en ucuz model 75,9 milyon dolar ile A318 oldu.
İki katlı yolcu uçağı A380’in fiyatı ise 436,9 milyon dolara çıktı.
Havayolları yaptıkları pazarlıklarda, aldıkları uçak sayısı, teslimat süresi gibi bir çok faktör bir araya gelerek liste fiyatlarından ciddi indirimler alabiliyor.
Uçak Tipi Milyon Dolar
|
A318
|
75.9
|
A319
|
90.5
|
A320
|
99.0
|
A321
|
116.0
|
A319neo
|
99.5
|
A320neo
|
108.4
|
A321neo
|
127.0
|
A330-200
|
233.8
|
A330-800 (neo)
|
254.8
|
A330-200 Freighter
|
237.0
|
A330-300
|
259.0
|
A330-900 (neo)
|
290.6
|
A350-800
|
275.1
|
A350-900
|
311.2
|
A350-1000
|
359.3
|
A380
|
436.9
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.