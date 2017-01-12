Boeing yeni fiyat listesini açıkladı

Bir yıl öncesine göre ortalama yüzde 2 artış yapılan fiyatlarda en ucuz model 75,9 milyon dolar ile A318 oldu.

İki katlı yolcu uçağı A380’in fiyatı ise 436,9 milyon dolara çıktı.



Havayolları yaptıkları pazarlıklarda, aldıkları uçak sayısı, teslimat süresi gibi bir çok faktör bir araya gelerek liste fiyatlarından ciddi indirimler alabiliyor.

Uçak Tipi Milyon Dolar