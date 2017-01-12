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Boeing yeni fiyat listesini açıkladı

Avrupalı yolcu uçağı imalatçısı, modellerinin 2017 liste fiyatını açıkladı.

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Bir yıl öncesine göre ortalama yüzde 2 artış yapılan fiyatlarda en ucuz model 75,9 milyon dolar ile A318 oldu.

İki katlı yolcu uçağı A380’in fiyatı ise 436,9 milyon dolara çıktı.

Havayolları yaptıkları pazarlıklarda, aldıkları uçak sayısı, teslimat süresi gibi bir çok faktör bir araya gelerek liste fiyatlarından ciddi indirimler alabiliyor.

Uçak Tipi              Milyon Dolar

   A318

 

   75.9

   A319

 

   90.5

 

   A320

 

   99.0

   A321

 

   116.0

   A319neo

 

   99.5

   A320neo

 

   108.4

 

   A321neo

 

   127.0

   A330-200

 

   233.8

  A330-800 (neo)

 

   254.8

A330-200 Freighter

 

   237.0

   A330-300

 

   259.0

   A330-900 (neo)

 

   290.6

   A350-800

 

   275.1

   A350-900

 

   311.2

   A350-1000

 

   359.3

   A380

 

   436.9

 

 

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