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Bomba ihbarlı uçak Prag'a acil indi

İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan kalkarak Polonya’nın başkenti Varşova’ya doğru yola çıkan 160 yolculu uçak, bomba tehdidi nedeniyle Prag’a acil iniş yaptı.

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Enter Air’e ait Boeing 737 tipi uçağın Kanarya Adaları’nın başkenti Las Palmas’tan havalandığı ve Çekya’nın başkenti Prag’a yapılan acil inişin ardından uçakta bulunan 160 yolcunun tamamının güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.

​Uçakta incelemelerin yapıldığı kaydedilirken, polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.
Yaşanan olay yüzünden Prag Havalimanı’nda bir çok uçuşta geçime yaşandı.

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