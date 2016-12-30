Borajet ABD'lilere satıldı

Borajet'in satın alınması fikri, Eylül ayı sonunda New York'ta yapılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı BM Genel Kurulu toplantıları sürecinde gündeme geldi.



Anılan süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sayıda dünya devi şirket yöneticileriyle buluştu.



Bugün karara bağlanan Borajet'in satın alınması işlemi anılan toplantının sonuçlarından biri olarak değerlendirildi.



Filosunda 12 yolcu uçağı ve 1 aded iş jeti bulunan Borajet'te yaklaşık 500 kişi çalışıyor.



İş adamı Yalçın Ayaslı'nın sahibi olduğu yüzde 100 hisse SBK Holdinge geçti.



Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, "ABD'lilerin bu satın almayı yapmasındaki en temel neden, 3. havalimanı projesi. ABD'liler bu satın alma ile havacılık alanında önemli bir pozisyon elde etmek istiyor" dedi.



AirTürkHaber, satışın 260 milyon dolara gerçekleştiği bilgisine ulaştı.