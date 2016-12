Borajet satışla ilgili açıklama yaptı

Borajet'ten konuya ilişkin yapılan açıklam şöyle:



SBK Holding Borajet Havayolları’nın kurucusu ve tek sahibi olan Sayın Dr.Yalçın Ayaslı’ya ait tüm şirket hisselerini satın alarak, Borajet Havayolları ve bütün İştiraklerinin sahibi oldu.



SBK holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, 30 Aralık 2016 gününden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak Borajet Ailesi’ne katıldı.



SBK Holding, kurucusu Sezgin Baran Korkmaz’ın önderliğinde, Türkiye’de ve yurtdışında yaptığı başarılı yatırımları, öncü girişimcilik özellikleri ve bünyesine kattığı farklı sektörlerden her kuruluşu sektöründe lider yapmayı amaçlayan dinamik vizyonu ile tanınıyor.



SBK Holding’in her bir iştiraki kendi alanında lider ya da en önemli ilk 3 oyuncudan biri. (http://www.sbkholding.com.tr) Borajet Havayolları,Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu olarak Türkiye içinde ve dışında 80 farklı noktaya hizmet vermektedir.



Borajet Havayolları, Amerika’dan Avrupa’ya 45 farklı ülkede 65 havayolu şirketinde güvenle kullanılan, en üst seviyede güvenlik ve konfora sahip, ileri teknoloji ürünü EMBRAER E-190 ve E-195 tipi jet uçaklarından oluşan yepyeni filosunu sürekli olarak yeni uçaklarla büyütüyor.



Bünyesinde Uçak ve makine mühendisleri uzman personel kadrosu ile hizmet veren Borajet Teknik'i de bulunduran Borajet Havayolları, Borajet Teknik ile ATR 42 ve ATR 72, Bombardier Global Express XRS, Embraer E190 ve E195 Jet uçaklarının hat ve üst bakımını üstlenmektedir.



Borajet Havayolları, “misafirlerinin” yüksek memnuniyetiyle, her gün biraz daha artan yolcu sayısıyla, “Türkiye’nin Kalite Havayolu” oluşunu her uçuşuyla bir kez daha kanıtlayarak büyümeye devam etmektedir.