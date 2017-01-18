BTA'dan öğrencilere sürpriz

Tadında Anadolu, ahşap oyuncak boyama etkinliklerine ev sahipliği yaparken, Cakes&Bakes’de ise cupcake ve kurabiye atölyesi düzenlenecek.



Tadında Anadolu ve Cakes and Bakes, çocukların sömestr tatilini eğlenerek ve öğrenerek geçirmesi için renkli ve faydalı etkinliklere ev sahipliği yapacak.



Tadında Anadolu’nun Maslak Uniq İstanbul ve Capitol AVM’de yer alan şubelerinde her yaşa uygun doğal ve organik oyuncaklar üreten Zeytin Çekirdeği firması ile birlikte ahşap oyuncak boyama etkinliği gerçekleşecek.



Çocuklar kendi seçecekleri el yapımı, ahşap oyuncakları oyun terapisti eşliğinde boyayarak keyifli bir gün geçirecek. 21-22 Ocak ve 28-29 Ocak tarihlerinde 11.00-12.30 ile 14.00-15.30 saatleri arasında 2 seans halinde gerçekleştirilecek etkinliğe katılan tüm çocuklara bisküvili lokum ikram edilecek.



Ayrıca boyadıkları oyuncaklar da çocuklara Tadında Anadolu’nun hediyesi olacak.



Sıcacık kahveleri ve lezzetli pastalarıyla keyifli molaların adresi Cakes&Bakes ise Maslak Uniq İstanbul içerisinde yer alan şubesinde gerçekleştireceği cupcake ve kurabiye workshoplarıyla geleceğin şeflerine eğlenceli saatler yaşatacak.



27 Ocak ve 3 Şubat’ta 14.00-15.30 saatleri yapılacak etkinlikte çocuklar Cakes&Bakes şefleri eşliğinde lezzetli kurabiyeler ve cupcake’ler hazırlayacak. Sıcak çikolata da miniklere Cakes&Bakes’in ikramı olacak.



Katılım ücreti 35 TL olan etkinlikler için 533 728 92 08 numaralı telefonu arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz.