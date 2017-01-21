Bu Havalimanı’nı artık yok

Tamda iki yıl önce bu günlerde Donetsk Havalimanı savaşı en şiddetli ve kanlı günlerini yaşamıştı.Ukrayna Ordusu ve Rus milislerle destekli kendilerine Donetsk Halk Cumhuriyeti ismini veren ayrılıkçılar arasında yaşanan ağır savaş sonucu havalimanı tamamen kullanılmaz hale gelmişti.Ülkenin doğusunun en stratejik meydanı olan Donetsk Havalimanı tam 242 gün süren kanlı savaşın ardından bir süre iki taraf arasında sınır olarak kabul edilmişti.

Ancak daha sonrasında tarafların ateşkesi bozması ve saldırıya geçmesi sonucu bozulmuştu.21 Ocak 2015 günü ise Ukrayna Ordusu yeni bir savunma hattı oluşturmak için Donetsk Havalimanı’ndan tamamen çekilmiş ve havalimanı tamamen Rusya yanlısı ayrılıkçı milislerinin eline geçmişti.

Havalimanının stratejik olarak bir önemi artık yok, en son ağır savaşa dayanamayarak kontrol kulesi yıkılan havalimanının apronunda da kullanılamaz hale gelmiş tanklar, bombaların açtığı delikler ve parçalanmış uçaklar bulunuyor.

Donetsk Sergey Prokofiev Havalimanı’nın Terminal binaları ise sadece boş beton sütünlar olarak ayakta duruyor.Havalimanının Rus ayrılıkçıların kontrolünde bulunması artık sadece sembolik ve psikolojik bir etken olarak kabul ediliyor.Bölgede durumun nasıl devam edeceği ve zamanında çok stratejik bir öneme sahip bu meydanın tekrardan yapılıp yapılmayacağı, yapılsa bile kimin bayrağı altında olacağı şuan cevabı çok uzak olan sorular olarak görülüyor.

Donetsk Havalimanı'nın savaştan önceki hali..AirTürkHaber