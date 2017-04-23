Bu kezde Amerikan Havayolları'nda skandal yaşandı
United Havayollarından sonra bir skandal da Amerikan Havayolları'nda yaşandı.
Havayolu çalışanı bebek arabasıyla ikiz bebeklerini taşıyan bir kadını itince kadınla çalışanlar arasında tartışma başladı.
Kaydedilen görüntülerde kadının gözyaşları içerisinde kaldığı görülüyor. Yolcular havayolu çalışanına tepki gösterirken kameraya çekilen onlarda havayolu çalışanı ismini soran yolcunun üzerine yürüdü. Çalışan, yolcuya "Hadi vur bana, oylayı bile vilmiyorsun' diye bağırdı.
Videoyu çeken kişi o anlarda “Uçakta bebek arabasıyla yolculuk eden bir kadına şiddet uygulandı. Görevlilerden biri kadını itti” ifadelerini kullandı. Görüntü facebook'ta yayınlanınca olay günyüzüne çıktı.
Geçtiğimiz haftalarda United Havayolları'nda çift bilet satıldığı için bir yolcu uçaktan indirilmek istenmiş, yolcu direnince görevliler adamı yerde sürükleyerek darp etmişlerdi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.