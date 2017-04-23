Bu kezde Amerikan Havayolları'nda skandal yaşandı

Hayaldi gerçek oldu

Merkeze sandığı alan ve yürütme ile yasama iradesini farklılaştıran bu yeni sistemin, iç siyasette; birçoğu öngörülmeyen, hayret verici, dönülmez ufuklar açtığı kısa zamanda görülecek. Siyasetin dinamiklerini altüst edecek hatta siyasetin sosyolojisini değiştirecek yeni bir dönemin başındayız. Referandum sonuçlarını doğru okuyan siyaset, bu döneme daha hızlı intikal edecek ve ön alacak.