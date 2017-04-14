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Bu kezde yolcusunu uçakta akrep ısırdı

United Havayolları'nda çifte bilet satılan bir yolcunun zorla uçaktan çıkarılmasının ardından, yeni bir skandal daha yaşandı.

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ABD'nin Houston şehrinden, Kanada'nın Calgary şehrine sefer yapan United Havayolları'na ait uçakta, Richard Bell isimli bir yolcuyu akrep ısırdı.

Başına gelen talihsiz olayı basına anlatan Bell, yemek servisi esnasında kabindeki başüstü dolabından başına bir şey düştüğünü hissettiğini, elini başına götürdüğünde ise bunun bir akrep olduğunu fark ettiğini dile getirdi.

Bell, "Yanımda oturan Meksikalı bir beyefendi, 'Bu bir akrep, ve çok zehirli' dedi. Akrebi başımdan alıp önümdeki tepsiye attım. O esnada akrep beni ısırdı" şeklinde konuştu.

United Havayolları, bir yolcunun zorla uçaktan indirildiği olayla aynı gün gerçekleşen olayı doğrulayarak, akrebin ısırdığı yolcuya kabin görevlilerinin müdahale ettiğini açıkladı.

Açıklamada, akrebin ısırığının 'hayati tehlike oluşturmadığı' kaydedildi.

Richard Bell'in eşi Linda, havayolu şirketinin kendilerinden özür dileyerek tazminat teklif ettiğini bildirdi.

Akrebin uçak kabinine nasıl girdiği ise halen bilinmiyor.

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