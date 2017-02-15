Bu kokpitte 7 kişi var
Fotoğraftaki uçak günümüzün en kalabalık kokpitlerinden birine sahip. Uçağın kokpitinde 7 uçuş ekibi yer alıyor.
Bu kalabalık kokpitli uçağın modeli ise, Amerikan Hava Kuvvetleri’nin efsane nakliye uçaklarından Lockheed yapımı C5-M Süper Galaxy.
Uçak 1968 yılından buyana Amerikan ordusunun özellikle okyanus ötesi uçuşlarında büyük yardımcısı olarak biliniyor.
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