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Bu kokpitte 7 kişi var

Fotoğraftaki uçak günümüzün en kalabalık kokpitlerinden birine sahip. Uçağın kokpitinde 7 uçuş ekibi yer alıyor.

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Bu kalabalık kokpitli uçağın modeli ise, Amerikan Hava Kuvvetleri’nin efsane nakliye uçaklarından Lockheed yapımı C5-M Süper Galaxy.

Uçak 1968 yılından buyana Amerikan ordusunun özellikle okyanus ötesi uçuşlarında büyük yardımcısı olarak biliniyor.

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