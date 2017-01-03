Bu modeller göründüğü kadar ağır değil

Kontrol sistemi içerisinde bulunan ve toplam kanat uzunluğu yaklaşık 4,8 metre olan Airbus A-320 modeliyle yine bir organizasyonla kullanıcıların karşısına çıkan Airstage, yine takdir edilecek bir gösteriye imza attı.



Toplam ağırlığı 500 gramın altında olan Airbus A-320'nin dahilindeyse helyum gazı bulunuyor.