Bursa'da üretilecek

Geçtiðimiz aylarda yerli uçak için ilk adýmý atan Bursalý Gökçen Grubu, Almanya'daki fabrikayý satýn aldýktan sonra Bursa'da üretim ve havacýlýk okulu için de çalýþmalarý hýzlandýrdý.



Bursa Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe, “Almanya’daki firmayý Gökçen Grubu almýþtý. Türkiye’de de üretilmesi için çalýþmalarda sona gelindi. Üretimin, denenmesi ve gerekli incelemelerin yapýlmasý için Yeniþehir Havaalaný en uygunuydu. Yeniþehir’de kargo bölümünün bir kýsmýný kullanacaktýk. Ama giriþ çýkýþlarda bir sýkýntý oluþacaðý düþünülerek ayrý bir bölüm oluþturuluyor. Onun için biraz geç kalýndý. Ama bunlar da tamamlanma aþamasýna gelindi. Yavaþ yavaþ Bursa’da da yerli üretime geçeceðiz. Buradaki fabrikada parçalarý üretilerek Yeniþehir’de montajlanýp havalanacak. ‘Türk Kartalý’ ismi verilen Aquila ile birlikte yine Bursa'da kurulacak özel havacýlýk okulunda yeni pilotlar yetiþtirilecek” diye konuþtu.



Baþkan Altepe, "Türkiye'de bir þey yoktu. Ama artýk kendi uçaðýmýzý üretmeye baþlayacaðýz. Adý uçakla özdeþleþen kiþiler var. Bizim mühendislerimiz yetiþecek. Türk firmasý dünya markasý olarak. Bursa havacýlýðýn merkezi olmalý ve havacýlýk yaygýnlaþmalýdýr. Türkiye'de geri kaldý. Hava en rahat en güvenli en kolay ulaþým. Ýthalatýmýzýn azalmasý ve ihracatýmýzýn artmasý için yerli üretimin mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda Büyükþehir Belediyesi olarak yerli üretim desteklenmesi, sanayicimizin ileri teknoloji ve katma deðeri yüksek üretimlere yönlendirilmesi noktasýnda gayret gösteriyoruz" dedi.

Türk Kartalý 205 kilometre hýza çýkabilirken, 100 kilometrede ise 16 litre 95 oktan benzin yakýyor.



Öte yandan Yunuseli Havalimaný'nýn açýlmasýyla birlikte küçük uçaklarýn þehir merkezini çok daha rahat kullanabilecekleri öðrenildi.