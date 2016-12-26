Bursa'dan Kasım ayında 259 bin yolcu geçti

Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, havalimanından geçen yılın Kasım ayında 165 bin 510 yolcu hizmet alırken, bu yılın Kasım ayında hizmet alan yolcu sayısı 258 bin 663'e ulaştı.



Buna göre, kasım ayında taşınan yolcuların 238 bin 766'sı iç hatlarda, 19 bin 897'si ise dış hatlarda yolculuk yaptı.



Yenişehir Havalimanından Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Muş, Samsun, Trabzon seferlerinin yanı sıra umre ve hac seferleri ile özel uçuşların devam ettiği bildirildi.