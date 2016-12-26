Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Bursa'dan Kasım ayında 259 bin yolcu geçti

Bursa Yenişehir Havalimanında, 2016 yılı Kasım ayı içerisinde iç ve dış hatlarda toplam 258 bin 663 yolcu taşındı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, havalimanından geçen yılın Kasım ayında 165 bin 510 yolcu hizmet alırken, bu yılın Kasım ayında hizmet alan yolcu sayısı 258 bin 663'e ulaştı.

Buna göre, kasım ayında taşınan yolcuların 238 bin 766'sı iç hatlarda, 19 bin 897'si ise dış hatlarda yolculuk yaptı.

Yenişehir Havalimanından Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Muş, Samsun, Trabzon seferlerinin yanı sıra umre ve hac seferleri ile özel uçuşların devam ettiği bildirildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
SSM'den ANKA-S Projesi'ne ilişkin açıklama

SSM"den ANKA-S Projesi"ne ilişkin açıklama

Türkiye'de 2016 yılına damgasını vuran bilimsel gelişmeler

Türkiye'de 2016 yılına damgasını vuran bilimsel gelişmeler

Düğmeye basıldı! İndirim geliyor

Düğmeye basıldı! İndirim geliyor

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA