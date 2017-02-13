Çavuşoğlu'ndan turizm açıklaması

Çavuşoğlu, Antalya Valiliği'nin ev sahipliğinde, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde verilen yemekte bir konuşma yaptı.



Antalya'nın ve Türkiye'nin yurt dışında da tanıtımı için çok çaba sarf ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, Türk turizminin gelişmesi, sektörün büyümesi için ülkenin gelirlerinin artması için de çalıştıklarını vurguladı.



G-20 Liderler Zirvesi'nden, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına, EXPO 2016 Antalya'ya kadar büyük aktiviteleri Antalya'ya getirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, "Antalyalıların ve vatandaşlarımızın önündeki seyahat engellerini kaldırmak için çalışıyoruz. Aynı şekilde ticaretin önündeki engelleri kaldırmak için de Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda çalışıyoruz" diye konuştu.



UKRAYNA ÖRNEĞİ



Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Yurt dışından ülkemize gelecek insanlar ve turistlerin önündeki engelleri de buradaki arkadaşlarımızla birlikte çalışarak, değerlendirerek gerçekten bir bir kaldırıyoruz. Dünyanın her yerinden, özellikle Avrupa'dan turistlerin daha kolay gelebilmesi için uçuş sayılarının artırılması, vizelerinin kolaylaştırılması ve pasaport yerine kimlikle ülkemize gelebilmeleri için çalışıyoruz. En son Ukrayna'da, Kiev'de bir çalışma yapmıştık. Antalyalılar bunu çok iyi değerlendirdi. Yani Ukrayna ile Türkiye arasında insanların pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimliklerle seyahat edebilme imkanının ne demek olduğunu Antalyalılar ve turizm bölgesinde vatandaşlarımız çok iyi anlıyor."



YÜZDE 48 ARTIŞ



Ukrayna'da insanların sadece yüzde 30'unun pasaportunun bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, buna rağmen 2016'da 2015 yılına göre birçok ülkeden Türkiye'ye gelen turist sayısının düşmesine rağmen Ukrayna'dan gelen turist sayısının yüzde 48 arttığını söyledi.



Çavuşoğlu, Ukrayna'dan pasaport olmadan seyahat gerçekleştirdiği zaman yüzde 50 daha artış beklediklerini ifade etti.