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Cessna 1 milyon dolarlık altınla düştü

Zimbabve'de yaklaşık 1 milyon dolar değerinde altın taşıyan Cessna 206 modeli uçağın düştüğü bildirildi.

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Polis sözcüsü Charity Charamba, Bulawayo'dan başkent Harare'ye giden uçağın düştüğünü açıkladı.

Uçakta bulunan iki kişinin ve altının kurtarıldığını söyleyen Charamba, kurtarılanlardan birinin ufak sıyrıklar aldığını söyledi.

Central Air Transport Services’e ait Uçakta 22 kg altın olduğu bilgisi verildi.

Sivil havacılık yetkilileri, pilotun, Bulawayo'daki hava ekipleriyle bağlantısını kaybetmeden önce motordaki arızayı bildirmek için imdat çağrısı yaptığını ifade etti.

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