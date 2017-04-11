Cessna 600 kilo kokainle düştü
Venezuela’dan Honduras’a gitmekten olan Cessna tipi özel jet La Mosquitia şehri yakınlarında düştü.
La Tribunal’da yer alan habere göre Panama tescilli uçakta 600 kilogram kokain olduğu ortaya çıkarken, uçakta iki pilotun yanarak hayatını kaybettiği bildirildi.
Kokain dolu uçağın alçak irtifada uçması üzerine Honduras Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar tarafından takip edildiği ve pilotların inişe zorlandığı, bu sırada kazanın meydana geldiği açıklandı.
Kaza sonrası etrafa yayılan kokain paketleri, Honduras Uyuşturucu Kaçakçılığı ile Mücadele Müdürlüğü ekiplerince toplandı.
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