China Southern ve China Eastern'den yatırım
Çin’in iki büyük havayolu China Southern ve China Eastern şirketleri en az 2 milyar dolarlık yatırıma hazırlanıyor.
Pekin’de yapılan yeni havalimanı için Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’ndan yatırım için onay alan iki dev Çinli havayolu kolları sıvadı.
Şanghay ve Guangzhou merkezli havayollarının yetırım hedefiyse yeni havlimanında konumlarını güçlendirmek.
Pekin’de inşası devam eden yeni havalimanının 2019’da açılması bekleniyor.
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