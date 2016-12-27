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Çin, 10 yılda 100 uydu fırlatmayı hedefliyor

Çin'in, önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 100 adet uydu fırlatmayı planladığı bildirildi.

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Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nce bugün "Çin Uzay Faaliyetleri 2016" adlı beyaz kitap yayımlandı.

Çin Ulusal Uzay Dairesi Başkan Yardımcısı Wu Yanhua, Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından düzenlenen basın toplantısında, önümüzdeki 10 yıl içinde milli ekonomi ve toplumsal gelişmeye hizmet vermek amacıyla yaklaşık 100 adet uydu fırlatılacağını açıkladı.

Wu, 2016-2020 yıllarını kapsayan "13. Beş Yıllık Kalkınma Planı"nın hayata geçirilmesiyle önemli uzay projelerinin iyi bir şekilde tamamlanacağını ve bu alandaki gelişmeleri olumsuz etkileyen eksikliklerin giderileceğini söyledi.

Wu, 2020-2030 yıllarında ise uzayda nispeten iyi bir altyapı tesisi inşa edileceğini ve 2030 yılında Çin'in uzaycılık konusunda dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

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